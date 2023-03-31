Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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YSK'nın cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi ve adayların bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilmesine onay veren kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin aday listesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

ADAYLAR BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN DÖVİZ HESABI AÇTIRABİLECEK

YSK’nın diğer kararına göre de 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adaylar bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek kaydıyla, döviz cinsinden nakdi yardım yapılabilecek.