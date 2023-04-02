Erdoğan: Seccadeye basma talimatını Pensilvanya’dan alıyorlar

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başlayan Erdoğan, "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı" dedi.

Konuşmasının devamında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, "Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor, önce gel Çam Sakura'yı gör. Allah düşürmesin ama... Hiç gezdin mi oraları?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı.

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Milletimiz oruçla, Kur'anla bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı elden geçiriyor onarıyoruz. Dün itibariyle 67 bin 50 konut ve köy evinin yapın sürecinin başlattık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.

Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor, önce gel Çam Sakura'yı gör. Allah düşürmesin ama... Hiç gezdin mi oraları? Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Utan utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Gerçek ortaya çıktı, özür dileyecek misin?"