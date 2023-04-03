Putin yanlısı yazara suikast: Bomba heykel içinde gizlendi

HABER MERKEZİ

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg şehrindeki bir kafede patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 25 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HEYKEL İÇİNDEKİ BOMBAYLA SALDIRI

Patlamada hayatını kaybedenin, "Vladlen Tatarski" takma isimle bilinen Rus blogger Maksim Fomin olduğu belirtildi. Fomin, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırılarını destekleyen görüntüler üretmesi ile biliniyor.

Tatarski'nin bombanın yerleştirildiği kafedeki etkinliğe misafir konuşmacı olarak katıldığı öğrenildi.

Rus devlet medyasına göre, kasklı asker heykeli bir kadın tarafından Tatarski'ye hediye edildi. Ardından kadın kafeden ayrıldı. Dakikalar sonra da patlama gerçekleşti.

Kafenin bir dönem Rus paralı asker grubu Wagner'in Başkanı Yevgeni Prigojin'e ait olduğu öğrenildi.

Rus yetkililer olayla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna tarafı ise Rusya'da iç terörizmin patlak verdiğini savundu.

KREMLİN'DE VİDEO ÇEKTİ, İLHAK DUYURUSUNA KATILDI

Asıl adı Maxim Fomin olan Tatarski'nin Telegram'da 560 binden fazla takipçisi var.

Tatarski, diğer Rus askeri blog yazarlarının aksine cepheye gitti, ön saflarda yer alıp haberler yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakını açıkladığı Kremlin'deki törene davet edildi.

Kremlin'de çektiği ilhakla ilgili videoda, "Herkesi yeneceğiz, her şey bizim istediğimiz gibi olacak" sözleriyle ününe ün kattı.

Bu, Rus topraklarında Ukrayna savaşıyla ilgili ikinci suikast oldu.

Geçen yıl da aşırı sağcı Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina bombalı saldırıda öldürülmüştü.