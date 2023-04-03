Politika

Finlandiya'nın yeni başbakanı Petteri Orpo

Finlandiya'nın yeni başbakanı Petteri Orpo oldu.
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Petteri Orpo
Petteri Orpo
dünya Petteri Orpo Finlandiya seçim başbakan

HABER MERKEZİ

Finlandiya’da genel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 oy alarak seçimden zaferle çıktı.

Yeni başbakan Petteri Orpo oldu.

Aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi yüzde 20 oy aldı.

Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 19,9 oy alarak seçimi geride tamamladı.

Buna göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43 sandalye alacak.

Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek.

İsveç Halk Partisi'nin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Kalan sandalyeler diğer partiler ve bağımsız adaylar arasında paylaşılacak.

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