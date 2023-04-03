Politika

Polonya: Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderdik

Polonya, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Mig-29 savaş uçağı Polonya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya birkaç MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.

Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı.

Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.

1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

ZELENSKIY'DEN VARŞOVA'YA ZİYARET

Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

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