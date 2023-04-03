Polonya: Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderdik
HABER MERKEZİ
Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya birkaç MiG-29 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.
Przydacz, RMF FM kanalına verdiği demeçte, "Bildiğim kadarıyla birkaç MiG-29 savaş uçağı çoktan gönderildi" ifadelerini kullandı.
Mart ayının ortalarında konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını, Kiev'in giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurgulamıştı.
1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.
ZELENSKIY'DEN VARŞOVA'YA ZİYARET
Polonya ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çarşamba günü Varşova'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.