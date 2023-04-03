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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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deprem
kürdistan malatya Deprem

HABER MERKEZİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 11,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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