Politika

Fahrettin Altun’dan Demirtaş’a: Sizden korkmuyorum

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demirtaş'ın kendisini tehdit ettiğini savunarak, "Tehditlerle sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Sizden korkmuyorum" dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş Fahrettin Altun

HABER MERKEZİ

Fahrettin Altun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin uyarılarına yanıt verdi.

Demirtaş'ın kendisini tehdit ettiğini öne süren Altun, "Böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum" dedi.

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş” diyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendisine hukuksuzca ‘özgürlük’ vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum! Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız.”

Altun, “Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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