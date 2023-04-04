Başbakan: Anlaşma Erbil ile Bağdat arasında güçlü işbirliği çağının temeli olacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Bağdat’ta imzalanan anlaşmanın Erbil ile Bağdat arasında yeni bir güçlü ve sürdürülebilir işbirliği çağının temeli olacağını söyledi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak hükümetiyle Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Bugün Federal Başbakan Sayın Muhammed Şiya Sudani ile petrol ihraç etmek üzere bir anlaşma imzaladık" diyen Başbakan, "Bu, Erbil ve Bağdat arasında yeni bir güçlü ve sürdürülebilir işbirliği çağının temeli olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Son dönemde Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracının önündeki sorunlar ve engeller tüm ülkeyi etkisi altına aldı” diyen Başbakan, “Bu anlaşma Kürdistan Bölgesi dahil tüm ülkenin çıkarlarına hizmet etmektedir. İkimiz de artık federal bütçe yasası taslağı için bir çerçeveye sahip olduğumuz konusunda hemfikiriz. Yakın gelecekte yeni bir federal petrol ve gaz yasasıyla ilgili tartışmalar da başlayabilir” dedi.

Sudani’nin gözle görülür rolünün bu anlaşmaya özel bir güç verdiğini kaydeden Başbakan, “Federal Başbakanın da söylediği gibi, artık Bağdat ile Erbil arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarının tüm Irak halkının yararına olacak şekilde genişletilmesinin üzerinde durmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bugünden itibaren Bağdat ile ilişkilerimiz güçlenecektir” diyen Başbakan, desteklerinden ötürü Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Başbakan, “Bu görüşmeleri sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalışan her iki tarafın teknik heyetlerine geçtiğimiz haftalarda gösterdikleri çaba için teşekkür ediyor, Kürdistan Bölgesi halkının ve tüm Iraklıların çıkarına olmasını temenni ediyorum” dedi.