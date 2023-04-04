Politika

Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki anlaşma tarihi bir adım

Başkan Mesud Barzani, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanan petrol anlaşmasından ötürü Irak Başbakanı Sudani'yi arayarak tebrik etti.
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kürdistan Mesud Barzani Muhammed Şiya es-Sudani petrol sevkiyatı anlaşması

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında anlaşmanın imzalanmasının tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi telefonla arayan Başkan Mesud Barzani, Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Kürdistan Bölgesi’nin petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmadan ötürü Sudani’yi tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti arasında petrol ihracatına ilişkin anlaşmanın imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Başkan Barzani, Irak Başbakanı'na sorunları çözmek ve bu önemli anlaşmayı başarmak için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

Sorunların çözülmesi için iyi niyet ve irade varsa, çözümün kesinlikle kolay ve mümkün olacağını vurgulayan Başkan Barzani, anlaşmanın Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki tüm çözülmemiş sorunları çözmek için bir kapı olacağını umduğunu belirtti.

Görüşmede Başkan Barzani, Irak Başbakanı'nın çaba ve adımlarına verdiği desteği yineledi.

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