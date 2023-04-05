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Erbil-Cidde arasında doğrudan seferler başlıyor

Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasında ilk doğrudan hava seferleri bugün başlıyor.
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kürdistan Erbil Cidde Uçak seferleri

ERBİL (K24)

Gazetecilere açıklamada bulunan Suudi Arabistan Erbil Başkonsolos Yardımcısı Halid Şemrani, bugün itibariyle Erbil-Cidde seferlerinin başladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasında doğrudan seferlerin başlamasının ekonomik ilişkileri de güçlendireceğini vurgulayan Şemrani, “Hacı adayları ve umrecilerin Suudi Arabistan’a doğrudan gidebilmeleri açısından bu seferler önemli. Bu adım hem Suudi Arabistan ile Kürdistan Bölgesi hem de genel anlamda Irak’la ekonomik ilişkilerde hareketliliği de sağlayacak” dedi.

Şemrani, ilk etapta seferlerin Erbil ile Cidde arasında yapılacağını kaydetti.

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