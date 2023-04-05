Ankara: Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldı
HABER MERKEZİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in bir soruya verdiği yanıtta Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.
İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."