Ankara: Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in bir soruya verdiği yanıtta Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."