Politika

Demirtaş: Hepimiz görüşlerimizi paylaştık, TİP'e başarılar diliyoruz

Selahattin Demirtaş, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçime nasıl gireceği artık netleşti. Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. TİP'e başarılar diliyoruz " dedi.
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Selahattin Demirtaş (Foto: AFP)
Selahattin Demirtaş (Foto: AFP)
kürdistan HDP Yeşil Sol Parti TİP Selahattin Demirtaş Emek ve Özgürlük İttifakı

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki liste tartışmalarının artık bittiğini belirterek, bundan sonra hedefin Yeşil ve Sol Parti'nin 100 milletvekili çıkarması olduğunu söyledi.

Demirtaş, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçime nasıl gireceği artık netleşti.

Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.

Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz.

Bizler de hep birlikte, Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle Meclis'e göndermek için canla başla çalışıyoruz.

Şimdi Yeşil Sol zamanı. İş zamanı, çalışma zamanı, başarma zamanı. Hepimize kolay gelsin."

 

 

 

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