Gates: Yapay zekayı duraklatma çağrıları zorlukları çözmez

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Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir grup girişimcinin ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi çağrısından bu yana ilk kez yorum yapan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bu çağrıların zorlukları çözmeyeceğini belirtti.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son haftalardaki yapay zeka tartışmalarına dair yorum yaptı.

ChatGPT'nin dünya çapında yarattığı etki ve kullanıcı sayısının hızla artışı başta Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk olmak üzere birçok girişimcinin tepkisini çekmişti. Açık bir mektup ile yapay zekânın gelişiminin kontrol altına alınması gerektiğini açıklamışlardı.

Geçen hafta yayınlanan ve Elon Musk ve binden fazla yapay zeka uzmanı tarafından imzalanan açık bir mektupta, Microsoft destekli (MSFT) sistemlerden 'daha güçlü' sistemlerin geliştirilmesinde acil bir duraklama talep ediliyordu.

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak'ın da imzası bulunan mektupta topluma yönelik potansiyel risklerin ve faydaların değerlendirilmesi gerktiği vurgulanmıştı.

"Belirli bir gruptan duraklamasını istemenin zorlukları çözdüğünü sanmıyorum" diye konuşan Gates, duraklamanın küresel olarak etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu, bu sebeple araştırmaları duraklatmak yerine yapay zekadaki gelişmelerin en iyi nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını ifade etti.

Yapay zeka teknolojisinin internet veya cep telefonları kadar devrimci olarak nitelendiren Gates, "Açıkçası bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken zorlukları belirleyerek ona göre gelişmeleri takip etmek gerekiyor" dedi.

Gates, "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" sorusunu sordu.