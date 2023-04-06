Politika

Irak: DAİŞ’in ‘Türkiye valisi’ Suriye’de öldürüldü

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, DAİŞ'in sözde Türkiye valisi Halit Aid Ahmet el-Ciburi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
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ortadoğu DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatları doğrultusunda DAİŞ'e operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, örgütün aranan en tehlikeli üyesi ve ‘Türkiye valisi’ olan kod adı Yakup el-Muhacir isimli Halit Aid Ahmet el-Ciburi’nin Suriye’nin İdlib kentinde öldürüldüğü belirtildi.

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, El Ciburi’nin eskiden El Kaide üyesi olduğunu, daha sonra ise DAİŞ'e katılarak Musul dışı askeri sorumlu ve Musul'un kuzeyi ile doğusundan sorumlu örgüt üyesi gibi görevler üstlendiğini açıkladı.

Son görevi ‘Türkiye valisi’ olan militanın Avrupa’da saldırı hazırlığı içinde olduğu da aktarıldı.

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