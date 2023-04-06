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PKK tarafından yola döşenen bomba patladı: 3 yaralı

Soran’a bağlı Sidekan nahiyesinde PKK tarafından yola döşenmiş bomba köylülerin aracının geçişi sırasında patladı.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
kürdistan Soran Sidekan PKK

SORAN (K24)

Soran’a bağlı Sidekan nahiyesinde PKK tarafından yola döşenmiş bomba köylülerin aracının geçişi sırasında patladı.

Sidekan nahiyesinde köylülerin aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralanan köylülerin ot toplamak için bölgeye gittiği kaydedilirken, tedavi için Sidekan hastanesine nakledildikleri belirtildi.

Daha önce de PKK mensupları tarafından Sidekan diğer bölgelerde ana yollara bombalar yerleştirilmiş ve bunun neticesinde Peşmerge güçleri, sivil köylüler ve turistler zarar görmüştü.

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