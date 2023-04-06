Johnny Depp’in yeni filmi Cannes’ta açılış filmi olacak

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Fransız yıldız Maiwenn'in hem yönettiği hem de oynadığı bol kostümlü ve aksesuarlı filmde Depp Kral XV. Louis'i canlandırıyor.

Film, XV.Louis'nin metresi Jeanne du Barry'nin etrafında gelişen olayları ele alıyor.

Mahkeme eski karısı Amber Heard'ün 2018 yılında Washington Post gazetesinde yazdığı bir yazıda kendisini aile içi şiddete maruz kalmış bir ünlü olarak tanımlayarak Depp'e iftira attığına karar vermişti.

Altı hafta süren duruşmalar kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti. Heard ilk etapta karara itiraz etse de sonrasında uzlaşma yoluna gitti. Heard'ün ilk açıklanan tazminattan bir hayli düşük bir miktar olan 1 milyon dolar ödeyerek davayı sonlandırmayı kabul ettiği açıklandı.

Amerikalı aktör de filmi davadan kısa süre sonra çekti. O günden sonra Rihanna'nın desteklediği bir moda defilesi ve MTV Video Müzik Ödülleri'nde gözönüne çıksa da Cannes Film Festivali Depp'in dava sonrası yer aldığı ilk üst düzey sinema etkinliği olacak.

Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Maiwenn, işçi sınıfına mensupken kralın favori metresliğine yükselen bir kadını canlandırıyor. Maiwenn'in "Polisse" isimli filmi de 2011 yılında Cannes Jüri Ödülü'ni kazanmıştı.

Yeni filmin galası 16 Mayıs'ta festival açılışından sonra yapılacak ve aynı gün Fransa'daki sinemalarda gösterime girecek.