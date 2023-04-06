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Van’da peş peşe depremler

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4.1, Tuşba ilçesinde ise 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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kürdistan Van İpekyolu Tuşpa depremler

HABER MERKEZİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yukarıgölalan merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

TUŞPA’DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tuşba ilçesinde saat 16:46'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 16:46'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldi.

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