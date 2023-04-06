Süleymaniye Valisi: Türkiye Başkonsolosu’na rahatsızlığımızı ilettik

ERBİL (K24)

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurmuştu.

K24’e konuşan Turizm Acenteleri Süleymaniye Şubesi Başkanı Ata Enwer, Almanya’nın da Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldığını belirtti.

Enwer, söz konusu gelişmenin nedeninin, Türkiye’nin Süleymaniye'ye giden Alman uçaklarının Türkiye üzerinden uçmasına izin vermemesi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, resmi olarak Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut’a ilettiklerini belirtti.

Heval Ebubekir, Başkonsolos’a Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına açılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in bir soruya verdiği yanıtta Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."