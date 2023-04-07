Kanada ve Norveç Rojava’daki kamplardan 19 vatandaşını geri aldı

HABER MERKEZİ

Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada kamplardaki şartların kötüleştiği yönündeki raporların ardından buradaki özellikle Kanada vatandaşı çocukların fiziki ve psikolojik sağlığından endişe ettikleri vurgulandı.

Açıklamada "Bugün 4 Kanadalı kadın ve 10 Kanadalı çocuk ülkeye geri getiriliyor. Şartlar elverdiği sürece bu işlemleri sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Ülkeye getirilen yetişkinlerin bazılarının ise yargılanabileceği belirtildi. Açıklamada "Yeterli delil olduğu durumlarda yargı erki ve kamu güvenliği ajansları toplumu güvende tutmak için gerekli adımları atacaktır" denildi.

NORVEÇ 2 KIZ KARDEŞ VE 3 ÇOCUĞU GERİ ALDI

Norveç de geçtiğimiz hafta Rojava’daki kamplarda bulunan Norveç vatandaşı 2 kız kardeş ve 3 çocuğu geri getirdiğini açıklamıştı. Somali asıllı kardeşlerin 16 ve 19 yaşlarındayken gizlice Suriye'ye gittikleri belirtilmişti.

Kız kardeşler ülkeye girişlerinde terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Çocukların ise 6,7 ve 8 yaşlarında olduğu duyuruldu.

CENTCOM’DAN AÇIKLAMA

ABD'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerini yürüten Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da Kanada ve Norveç'n kendi vatandaşlarını geri getirme çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.

Yapılan açıklamada bu adımın kamplarda 60'dan fazla ülke vatandaşı 50 binden fazla kişinin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilite edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması çabalarının parçası olduğu belirtildi.

CENTCOM Komutan General Michael Erik, Hol ve Roj kamplarındaki 30 binden fazla çocuğun beyninin her gün DAİŞ tarafından zehirlenmesi riski olduğunu belirterek, tek çözümün bu çocukların kendi ülkelerine ulaştırılması olduğunu vurguladı.