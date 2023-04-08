WSJ: Süleymaniye Havalimanı’na yönelik saldırıda hedef Mazlum Abdi’ydi

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Amerikan WSJ gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre bir insansız hava aracı dün, Süleymaniye Havalimanı yakınlarında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye yönelik saldırıda bulundu ancak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı sırasında Mazlum Abdi’yi taşıyan konvoyda 3 ABD askerinin de bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino’nun olayı doğruladığı ve saldırının araştırıldığını söylediği kaydedildi.

Haberde, bazı Batılı yetkililerin, saldırının arkasında Türkiye'nin olduğundan şüphelendiği görüşüne de yer verildi.

Dün Süleymaniye Havalimanı yakınlarında bir patlama yaşanmış ve bölgeden alevler yükselmişti. Patlamanın bir SİHA saldırısı sonucu yaşandığı bildirilmişti.