Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü’nden Neçirvan Barzani’nin Bağdat ziyaretine ilişkin açıklama

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Bağdat’ta bir dizi görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Dilşad Şehab Neçirvan Barzani

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Neçirvan Barzani’nin, Bedir Örgütü’nün 42’nci kuruluş yıldönümü ve Muhammed Bakır el Hekim’i anma programları İçin Bağdat’a davet edildiğini belirtti.

Neçirvan Barzani’nin Iraklı yetkililerle bir araya geleceğini kaydeden Şehab, Sudani hükümetinin programının Şii, Sünni ve Kürt güçler tarafından desteklendiğini ifade etti.

Sudani’nin Neçirvan Barzani’nin farklı kesimleri yakınlaştırmadaki yapıcı rolüne vurgu yaptığını söyleyen Şehab, Kürdistan Bölgesi’ni bölgedeki krizlerden uzak tutmak İçin çabalarının süreceğini belirtti.

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