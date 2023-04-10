Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

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Serbest piyasada 19,2500 liradan alınan dolar 19,2520 liradan satılıyor. 20,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0080 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın bin 999 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 7 bin 972 liradan el değiştiriyor.

Ons altın bin 993 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1234 lira bandında.

Öte yandan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.07 dolardan işlem görüyor.