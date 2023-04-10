Politika

ABD Dışişleri: Washington, Süleymaniye Havalimanı’na yapılan saldırıyı araştırıyor

Patel, “Saldırı sırasında konvoy ABD askerlerini taşıyordu ve can kaybı bildirilmedi” dedi.
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Vedant Patel
Vedant Patel
ABD Vedant Patel Süleymaniye Uluslararası Havalimanı

WASHİNGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington yönetiminin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı araştırdığını söyledi.

Günlük basın brifinginde açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Savunma Bakanlığı’nın Süleymaniye Havalimanı'na yapılan saldırıyı soruşturduğunu belirtti.

Patel, “Saldırı sırasında konvoy ABD askerlerini taşıyordu ve can kaybı bildirilmedi” dedi.

“Irak'taki çalışanlarımızı riske atacak her türlü eyleme karşıyız” ifadelerini kullanan Patel, ABD güçlerinin müttefiklerini desteklemek ve DAİŞ'i yok etmek için Irak ve Suriye'de kalacağını bildirdi.

Patel, Irak'ta atılacak herhangi bir adımın Irak'ın egemenliğine saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirtti.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye tarafından SİHA saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin hedef alındığı belirtilmişti.

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