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Çanakkale’de Vanlı aileye saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Civler köyünde ikamet eden köylüler arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir uzman çavuşun Vanlı Süleyman Cabir'i öldürdüğü bildirildi.
author_image Cesim Ilhan
türkiye Çanakkale vanlı aile

HABER MERKEZİ

Dün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Civler köyünde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktığı belirtildi.

Kavgada karşılıklı yaralanmalar olduğu, jandarmanın olaya müdahale etmesiyle Süleyman Cabir isimli kişinin bir uzman çavuşun silahından çıkan mermiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

K24’de konuşan avukat Zilan Leventoğlu, jandarmanın, Cabir ailesi bireylerine karşı orantısız güç kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Olay dün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Jandarma tarafından öldürülen Süleyman Cabir Vanlı bir Kürt. Cabir ailesine jandarma tarafından orantısız güç kullanımı söz konusu ama bunun ırkçı saikle yapıldığı hakkında açık bir bilgi yok. Civler köyünde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki taraftan da yaralananlar oluyor. Jandarma olay sonrasında Cabir ailesinin evinine gidip orantısız güç kullanıyor, silahla rastgele ateş ediliyor. Bir uzman çavuşun açtığı ateşte Süleyman Cabir hayatını kaybediyor.”

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