Politika

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı

Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
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dünya Rusya Balistik füze deneme

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti” ifadesine yer verildi.

Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan'da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.

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