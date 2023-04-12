2011’den beri bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da

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Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı.

Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'deki siyasi krize siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan çalışmaları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bu ziyaretin, Suriye ile ilişkilerin bozulduğu 2011 yılından bu yana bakanlar düzeyindeki ilk ziyaret olması dikkat çekiyor.

Öte yandan, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın da yakında Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı Arap Birliği Zirvesine davet etmeyi planladığı belirtiliyor.