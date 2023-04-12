Politika

2011’den beri bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Faysal Mikdad
Faysal Mikdad
ortadoğu Faysal Mikdad Suriye Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı.

Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'deki siyasi krize siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan çalışmaları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bu ziyaretin, Suriye ile ilişkilerin bozulduğu 2011 yılından bu yana bakanlar düzeyindeki ilk ziyaret olması dikkat çekiyor.

Öte yandan, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın da yakında Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı Arap Birliği Zirvesine davet etmeyi planladığı belirtiliyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv