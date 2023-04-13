Ensarioğlu: Kimsenin dokunamadığı ne kadar mesele varsa çözmüş bir partiyiz

DİYARBAKIR (K24)

AK Parti Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde milletvekili adaylarını tanıttı.

Tanıtım sonrası K24’e konuşan AK Parti Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Galip Ensarioğlu “Ben bütün kırk yıldır siyasetteyim. Sivil toplumun içindeyim. Diyarbakır'daki bütün sivil toplum çalışmalarında bulundum. Diyarbakır'ın sorunlarıyla dertlendim, çözümleriyle meşgul oldum, bundan sonra da ben siyaseti de bunun için yaparım. Sivil toplumda da bugün için mesai sarf etmişim, siyasette de bunun için varım. Yani buranın sorunu, buranın derdi, buranın hizmeti neyse bu hizmeti ve sorunları dile getirmekle mükellefim. Bunu geçmişte de yaptım, bugün de yaparım” dedi.

CHP’nin Diyarbakır’da Sezgin Tanrıkulu’nu, Yeşil Sol Parti’nin de Cengiz Çandar’ı aday göstermesiyle ilgili soruya ise Ensarioğlu, şu yanıtı verdi:

“Ben farklı bir siyasetçiyim. Benim hepsiyle dostluğum var. Yani bu siyasi şahsiyetlerin hepsiyle şahsi dostluğum var. Şahıslarına yönelik güçlü güçsüz ifadelerini kullanmak hoşuma gitmez ama bu bir siyasi mücadeledir. Herkesin kendi siyasi söylemleri, partisi, hedefi vardır. Bizim de hedefimiz bu. Yani biz hizmet partisiyiz.”

“Türkiye'deki yüz yıldır kimsenin söyleyemediği, dokunamadığı ne kadar mesele varsa Ermeni meselesinden, Alevi meselesine Kürt meselesinden muhafazakarların sorununa kadar hepsinin sorununu dile getirmiş ve çözmüş bir siyasi partiyiz” diyen Ensarioğlu, “21 yıldır yapılan hizmetlerle Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaran yine AK Parti'dir. Biz hizmette de bu demokratik mücadelede de Türkiye'nin var olan kronik sorunlarıyla da uğraşmaya devam edeceğiz, çözmeye devam edeceğiz. Bunun siyasetini yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.