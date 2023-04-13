Neçirvan Barzani, Papa Francis ile bir araya geldi

ROMA (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin resmi davetlisi olarak İtalya’nın başkenti Roma'ya giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Neçirvan Barzani, şunları söyledi:

“Bugün Papa Francis ile görüşmekten onur duyuyorum. Zatı âlilerinin sağlıklı olduğunu görmekten çok mutluyum. Papa, Irak toplumları arasında barış ve kardeşliği korumanın önemini vurguladı. Kürdistan, Irak ve ötesinde barış ve birlikte yaşamayı desteklemeye devam etme taahhüdümü yineledim.”

Neçirvan Barzani’nin Papa Francis’in yanı sıra İtalya Başbakanı Meloni, Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 3 ay önce Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.