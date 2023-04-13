Politika

Kremlin Sözcüsü: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır" açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
dünya Dmitriy Peskov karadeniz NATO Dmitro Kuleba

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır" açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklamalarının çelişkiler barındırdığını kaydeden Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak” dedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv