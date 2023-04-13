Politika

HDP’li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Karayazı’da trafik kazası geçirdi.
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kürdistan Meral Danış Beştaş HDP

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.

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