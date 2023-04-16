Emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu

HABER MERKEZİ

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen S.Ö, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'taki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ö. (50) ile çocukları A.Ö. (20) ve M.Ö'ye (24) beylik tabancasıyla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.Ö, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim oldu. (Kaynak: AA)