Suriye Dışişleri Bakanı: Arap Birliği’ne dönmek için Şam’ın acelesi yok

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cezayir’de El Cezire kanalına konuştu.

Şam'ın Arap Birliği'ne dönmek için “acelesinin olmadığını” belirten Suriye Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerin reforme edilmesine önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Önemli olan ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çünkü ortak Arap faaliyetleri bundan fayda sağlayacaktır. Artık çoğu Arap ülkesinin ortak faaliyetlere dönmek istediğini anlıyoruz.

Bir dizi Arap yetkilinin son zamanlarda Suriye'ye yaptığı ziyaretler ve Suriyeli yetkililerin bazı Arap ülkelerine yaptığı ziyaretler, Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin restorasyonu ve normalleşmesinin bir parçasıdır. Artık Arap-Arap ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı.”

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumartesi günü Cezayir'i ziyaret etti, bugün de Tunus'u ziyaret edecek. Ayrıca Mikdad, Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında bu ay Mısır'ı ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.