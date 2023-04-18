ABD: DAİŞ’in operasyon planlayıcısı öldürüldü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Ortadoğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DAİŞ lideri ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdü” ifadelerine yer verildi.

“İSTİHBARAT DEĞERLENDİRİLDİ”

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu saldırının DAİŞ'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi.