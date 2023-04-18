Politika

ABD: DAİŞ’in operasyon planlayıcısı öldürüldü

ABD, Suriye’de terör örgütü DAİŞ’in operasyon planlayıcısı Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’nin öldürüldüğünü açıkladı.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
suriye ABD DAİŞ oerasyon Suriye Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Ortadoğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DAİŞ lideri ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdü” ifadelerine yer verildi.

“İSTİHBARAT DEĞERLENDİRİLDİ”

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu saldırının DAİŞ'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

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