Politika

Süleymaniye Havalimanı saldırısını araştırma heyeti, olay yerinde

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla kurulan Süleymaniye Uluslararası Havalinanı’na yönelik saldırıyı soruşturma heyeti, olay yerini ziyaret etti.
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kürdistan Süleymaniye Süleymaniye Uluslararası Havalimanı İnceleme Heyet

SÜLEYMANİYE (K24)

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan heyet, Süleymaniye Havalimanı çevresinde incelemelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Süleymaniye Havalimanı'ndaki saldırılarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına karar vermişti.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Olayın ardından saldırının drone ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Saldırının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik düzenlendiği ortaya çıktı.

DSG ilk başta Mazlum Abdi'nin saldırı sırasında Süleymaniye'de olduğunu yalanladı, ancak daha sonra onu korumak için yanlış bilgi yaydıklarını açıkladı.

Ayrıca Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırı nedeniyle Türkiye’den resmi özür talep etmişti.

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