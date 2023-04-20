Yemen’de Ramazan yardımı izdihama dönüştü: 85 ölü

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Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kentin Bab-al-Yemen bölgesinde gerçekleşen izdihama ait kaotik anlar görülüyor.

Reuters ajansına göre dokuz dolarlık (yaklaşık 175 TL) Ramazan yardımını almak için yüzlerce kişi okula akın etmişti.

İçişleri Bakanlığı yardım dağıtımından sorumlu kişilerin gözaltına alındığını, olaya dair bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Bir sağlık yetkilisi çok sayıda kişinin yaralandığını, 13 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

AP ajansına konuşan bir görgü tanığı, yardım dağıtımı için gelen kalabalığın artması üzerine Husi milislerin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını, mermilerden birinin bir elektrik teline isabet ederek patlamaya neden olduğunu ve patlamanın yarattığı panik yüzünden izdiham yaşandığını söyledi.

İç savaş halindeki ülkede başkent Sana 2015’ten beri Husi milislerin elinde.

Ülkedeki iç savaş 150 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken ülke nüfusunun dörtte üçüne denk gelen yaklaşık 23 milyon kişinin de gıda yardımına muhtaç kalmasına neden oldu.