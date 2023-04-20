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DSG: DAİŞ liderlerinden birini yakaladık

DSG, özel birliklerinin, Deyr ez-Zor’da gerçekleştirdiği operasyonda DAİŞ’in eski liderlerinden birini yakaladığını duyurdu.
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suriye Deyr ez-Zor DAİŞ DSG

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), özel birliklerinin, Deyr ez-Zor’da gerçekleştirdiği operasyonda DAİŞ’in eski liderlerinden birini yakaladığını duyurdu.

DSG’ye bağlı medya birinden yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon’un hava desteğiyle DSG tarafından Deyr ez-Zor’da operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Deyr ez-Zor’un Cedid Bekare beldesindeki operasyonda, DAİŞ’in eski bir liderinin yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan DAİŞ’linin, örgüt hücrelerine ait silah, patlayıcı ve paraları, Deyr ez-Zor ile Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerine intikal ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının güvenliği için süren operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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