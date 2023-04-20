Politika

Avrupa Parlamentosu onayladı: AB’nin göç ve iltica kuralları değişiyor

Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı.
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avrupa Avrupa Birliği göç iltica

HABER MERKEZİ

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nde (AB) göçmenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak ve acil durumlarda sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımı gibi yeni göç ve iltica kuralları getirecek paket üzerinde uzlaştı.

AP Genel Kurulu’nda AB Komisyonu’nun çıkmaza giren göç ve iltica paketiyle ilgili oylama yapıldı. Oylamanın ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, onaylanan yeni kurallar göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmayı ve AB içindeki diğer ülkelere seyahat etmelerini engelleyecek tedbirleri içeriyor.

Göçmenlerin, AB tarafından gerekli görülen durumlarda üye ülkelere yerleştirilmelerini zorunlu kılan paket, “dayanışma mekanizması” gereği, bu haller dışındaki durumları gönüllülük prensibine bağlıyor. Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak ve baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

AVRUPA’YA GÖÇMEN AKINI ARTIYOR

AB ülkelerinde 3 yıllık yasal ikametten sonra uzun vadeli izinlerin verilmesinin hızlandırılması ve geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin entegre olmasını da öngören paket, AB’de uzun süreli ikamet edenlerin ek çalışma kısıtlamaları olmaksızın başka bir AB ülkesine ailesiyle birlikte taşınma hakkını da sağlıyor.

Paket, sonraki aşamada AP ve AB Konseyi tarafından müzakere edilecek. Görüşmelerin 8-9 Haziran’daki AB adalet ve içişleri bakanları toplantısında, üye ülkelerin bakanlarının uzlaşma sağlamasının ardından başlaması bekleniyor.

2022, “AB’nin göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl” olarak kayıtlara geçmişti. AB’ye 2022’de 330 bin düzensiz giriş yapılmış, bu, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük artışa tekabül etmişti.

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