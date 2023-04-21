AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldıran kişi tutuklandı

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Adana'da deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan E.K. (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

E.K, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu boş binaya pompalı tüfekle ateş açtı. Başkanlığın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, binanın kapısını açamayınca tüfeğini bırakıp, yürümeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen şüpheli, saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya, “Atatürk için yaptım. CHP’nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun” yanıtını verdiği öğrenildi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, binanın deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.