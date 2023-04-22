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Nusaybin’deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
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kürdistan Mardin Nusaybin Bıçaklı kavga

HABER MERKEZİ

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre Nusaybin’deki kavga saat 22.30 sıralarında Lozan Caddesi Halk Eğitim karşısında yaşandı.

Habere göre bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A. ağır yaralandı. Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Bilek (18) hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken bıçaklı saldırıda yaralanan Abdurrahman A. ise yapılan ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından soruşturma başlatıldı.

 

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