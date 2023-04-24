Borrell’den Ukrayna açıklaması: Sözlerimizi tutacağız

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında AB’nin Ukrayna'ya mühimmat tedarikiyle ilgili sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Borrell, “Verdiğimiz sözleri tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiye kadar binden fazla füze teslim edildi. Talebin aciliyetini tüm bakanlar anlıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarıyla başa çıkmasına ancak teslimatları artırarak yardımcı olabiliriz” diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülecek konulardan biri, Ukrayna'ya mühimmat tedariki planlarının uygulanması olacaktı. Daha önce, Avrupa dışında üretilen mühimmatın genel satın alımlara dahil edilip edilmeyeceği ya da yerel üreticilerle sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı konusunda AB içinde anlaşmazlıkların ortaya çıktığı bildirilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, perşembe günü AB'nin Kiev'e ortak mühimmat satın alma kararının uygulamadaki başarısızlığını birliğin bağımsızlığı ile ilgili sınav olarak gördüğünü söylemiş ve durumu hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti.

Cuma günü ise üst düzey Avrupalı diplomat, AB'nin bu sorunu ‘önümüzdeki birkaç gün’ içinde çözmeyi beklediğini söylemişti.