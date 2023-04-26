Politika

Kabil Havaalanı saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Taliban, Kabil Havaalanı saldırılarının planlayıcısı olduğu belirtilen DAİŞ üyesini öldürdü.
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dünya Kabil Havaalanı DAİŞ

HABER MERKEZİ

ABD, 2021'de Uluslararası Kabil Havaalanı'na düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen DAİŞ liderinin Taliban tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kirby, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı'na düzenlenen ve 13 Amerikan askeri ve en az 170 Afgan'ın hayatını kaybettiği saldırıların "fikir babası" olduğu öne sürülen terör örgütü DAİŞ/Horasan'ın üst düzey liderlerinden birinin Taliban tarafından düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

"Taliban'a, El-Kaide ya da DAİŞ-H olsun, teröristlere güvenli sığınak sağlamamanın onların sorumluluğunda olduğunu açıkça belirttik" ifadesini kullanan Kirby, yalnızca Afganistan değil, dünyanın farklı yerlerinde yayılan DAİŞ tehdidi ile mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Öldürülen kişinin kimliği ve operasyonun ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

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