MHP'li Adan: HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk televizyonuna katıldı.

Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi.

"MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket" diyen Adan, "Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum, MHP'den özür dilemek mecburiyetindedir. Kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle bizimle ilgili anketçilerin tamamı yanılmıştır. Metropoll'ün yaptığı bir anket çalışmasına baktım, bizi düşük bir şekilde oran veriyor. Açtım baktım 2018 seçimlerinde aynı oranı vermiş, orada verdiği oranın aşağı yukarı 3 katı oy almışız. Dolayısıyla sağlıklı bir çalışmanın olmadığını söyleyelim. MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor" ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR'LA NE GÖRÜŞÜRÜZ NE BERABER OLURUZ"

Cumhur İttifakı'nın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile işbirliğiyle ilgili soru üzerine Adan, "Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları" yanıtını verdi.

AK PARTİLİ TURAN: HÜDA PAR İTTİFAKA DAHİL DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı’na dahil olmadığını söylemişti ve "HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı" demişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. Sırada yer aldı.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti listelerinde Antep 6. sırada yer aldı.

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti listelerinde Batman 2. Sırada yer aldı.

HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AK Parti Mersin 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.