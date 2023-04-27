Politika

İngiltere: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’nde savaş mevzileri kurdu

İngiliz istihbarat uzmanları, Ukrayna’daki Rus işgal güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nde savaş mevzileri kurduğunu bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Zaporijya Nükleer Santrali (Reuters)
Zaporijya Nükleer Santrali (Reuters)
dünya Rusya Zaporijya Nükleer Santrali savaş mevzileri

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı günlük istihbarat güncellemesine göre, uydu görüntüleri, savaşın ilk günlerinden beri Rus güçlerinin kontrolünde olan santraldeki bazı reaktör binalarının çatılarına kum torbaları konularak, savunma pozisyonlarının oluşturulduğunu gösterdi.

Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi.

“Rusya, Mart 2022’den beri Zaporijya Nükleer Santrali’ni kontrol ediyor. Ancak bu, reaktör binalarının taktik savunma planlamasına entegre edildiğinin ilk göstergesi. Rusya bu mevzileri inşa etti, çünkü muhtemelen büyük bir Ukrayna saldırısı olasılığı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Çatışma Zaporijya Nükleer Santrali’ni çevresinde gerçekleşirse, hareket büyük olasılıkla santralin güvenlik sistemlerine zarar verme olasılığını artırıyor. Ancak, piyade silahlarını içeren en makul senaryolar altında, reaktörlere doğrudan yıkıcı hasar verilmesi olası değil, çünkü yapılar çok iyi bir şekilde güçlendirildi.”

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana savaşın gidişatı hakkında günlük istihbarat bilgileri yayınlıyor.

Moskova ise, Londra’yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv