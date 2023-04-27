Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Hayatımın en büyük projelerinden biri

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı başlıklı yeni bir video yayınladı.

Atatürk Havalimanı’nın havacılık ve uzay çalışmaları merkezi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, projeyi “hayatımın en büyük projelerinden biri” olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı...

Bu havalimanını bir çoğunuz yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip, Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır.

Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çeliktel'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim.

Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra, Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamız'ın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.

Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. bu pislerde bunları yapacağız.

Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzaya da aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır.”