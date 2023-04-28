Pentagon: Hızlandırılmış silah sevkiyatı için Brüksel’de müttefiklerimizle görüşeceğiz

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.

“LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor” diyen Ryder, şunları ifade etti:

“Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor.”