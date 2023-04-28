Genel

Kürt kentleri için sağanak yağış uyarısı

Yapılan değerlendirmeye göre Kürt kentlerinde yer yer sağanak yağışlı havanın etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.
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kürdistan Kürt kentleri Sağanak yağış Meteoroloji

HABER MERKEZİ  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu yayımlandı.  

Rapora göre parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan, Dersim ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı kentlerde öğle saatlerinde itibaren toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C 

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 25°C 

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C 

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C 

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C 

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTEP °C, 21°C 

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C 

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 25°C 

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 

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