Politika

ABD’den vatandaşlarına: 48 saat içinde Sudan’ı terk edin

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Sudan’daki durumun her an kötüleşebileceğini ve buradaki ABD’lilerin önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre
ABD ABD vatandaşlar çağrı Sudan

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Sudan’daki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduğunu ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ek konsolosluk personeli görevlendirdiğini söyledi.

Jean-Pierre, “Durum her an kötüleşebilir. ABD vatandaşlarının Sudan’ı terk etmesi yönünde seçenekler yaratmak için sürekli çalışıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e göre, ABD’nin yürüttüğü arabuluculuk, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki ateşkesin 72 saat uzatılmasıyla sonuçlandı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK'nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda önceki güne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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