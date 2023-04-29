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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8 kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.