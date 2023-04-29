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8 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Dersim, Erzincan, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
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kürdistan yağış Mardin siirt

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8 kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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