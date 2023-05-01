Başbakan’dan 1 Mayıs mesajı: Reform süreci devam edecek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; Kürdistan, Irak ve dünya işçilerini kutladı.

Kürdistan işçilerinin Kürdistan’ın mamur olmasındaki rolüne vurgu yapan Başbakan, şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, işçilerin yaşamının daha iyi olması için reform sürecine devam edecek. Geçmiş dönemde Kürdistan Bölgesi’nde onaylanan iş yasası, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin işçilerin başta sağlık ve iş güvenliği alanlarında olmak üzere işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme ve işçileri her türlü baskıya karşı koruma politikasının bir parçasıydı.

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun, işçiler için daha iyi bir yaşam diliyorum.”