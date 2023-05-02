Politika

Nusaybin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Nusaybin'e bağlı 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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kürdistan Nusaybin Mardin Sokağa çıkma yasağı PKK

HABER MERKEZİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 Mahalle ve mezrada PKK'ye yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde PKK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." (Kaynak: İHA)

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